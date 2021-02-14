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محافظات

حفاظا على الأرواح .. إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط بالمحلة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:09 م
إزالة 4 عقارات آيلة
إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط
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احمد علي
أعلن أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، إزالة 4 عقارات أيلة للسقوط " خطر داهم" ، حفاظا على أرواح المواطنين بمناطق تلك العقارات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار رئيس حي ثان المحلة،إلى  أن تلك العقارات من بينها إزالة خطر داهم بقرار هندسي رقم 25 لسنة2021، بالعقار الكائن بمنطقة سكة طنطا إزالة حتى سطح الأرض، فضلا عن إزالة 4 منازل خطر داهم بسكة طنطا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين لتوسعة الطريق بشكل دوري.

وأضاف، وإزالة مخالفة بناء بالعقار الكائن بمنطقة منشية البكري مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء، وردع المخالفين في أعمال البناء قانونيا.
حفاظا على الأرواح .. إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط بالمحلة
حفاظا على الأرواح .. إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط بالمحلة
حفاظا على الأرواح .. إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط بالمحلة
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