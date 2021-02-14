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توك شو

حادث مروع.. لحظة تصادم نحو 25 سيارة على طريق سريع.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:13 م
حادث
حادث
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو لحادث مروري مروع بسبب الجليد في إيطاليا.


ووفقا للتقرير، فقد أدى تصادم نحو 25 سيارة على طريق سريع قرب مدينة تورينو الإيطالية إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات أمس، السبت، نتيجة اكتساء الطريق بالجليد وتعذر كبح السيارات المسرعة.


يذكر أن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، أدى اليمين رسميًا كرئيس وزراء جديد لإيطاليا يوم السبت.


وقبل ماريو دراجي رسميا، منصب رئيس وزراء إيطاليا، معلنا تشكيل حكومة تضم عددا من السياسيين ووزراء التكنوقراط، للتعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.

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