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محافظات

تركيب كشافات إنارة بطريق المعصرة الشيخ حسين بملوي

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:58 م
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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ايمن رياض
أنارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ،برئاسة احمد السايس رئيس المركز طريق المعصرة الشيخ حسين بعد سرقة كشافات الإنارة واسلاك الكهرباء من الطريق عقب خلال فترة الانفلات الأمنى التي شهدتها البلاد. 

وقال رئيس المركز إن إنارة الطريق تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من التالفة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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وشدد رئيس المدينة على رؤساء القرى التسع بأهمية رفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كل في نطاقه، وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلي صيانة لمعدات الإنارة والأعمدة للبدء الفوري في الصيانة. 

وأكد على متابعة أعمال الإضاءة  بشكل دوري ، وتوقيع أقصى العقوبات على المقصر في حال تأخير الأعمال أو عدم إتمامها بالشكل المطلوب. 


وفي سياق متصل عقد المحافظ  اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعا مع المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، لبحث الخطة المحددة لتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، تشمل مراكز (ابوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغه – دير مواس)، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.


قال المحافظ، ان اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأعلن محافظ المنيا، انه تم اسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للجهات المتخصصة للتنفيذ ، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا الي ان هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الاعمال، وأكد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين في قري المحافظة

وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد اليات تنفيذ الاعمال على ارض الواقع، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة
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