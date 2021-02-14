ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نيران الغيرة تشتعل في قلب ميلانيا ترامب.. لهذا السبب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
خلع ثوب السيدة الأولى لم يكن بالأمر اليسير على زوجة الرئيس الأمريكي السابق "ميلانيا ترامب"، فقد تشعر بالغيرة من التغطية الصحفية التي تحظى بها خليفتها جيل بايدن.


ويقال إن زوجة الرئيس السابق دونالد ترامب "تشعر بالمرارة والألم'' في بعض الأحيان تجاه ما تحظى به "جيل بايدن" بعد عودتهم إلى منتجع مار إيه لاغو في جنوب فلوريدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


كما تشير المصادر إلى أنها تقضي الكثير من الوقت في المنتجعات الصحية اليومية منذ مغادرتها البيت الأبيض، لكنها أنشأت مكتبها بعد واشنطن للعمل على مبادرات غير محددة.


وقال المصدر لشبكة CNN إن السيدة "ميلانيا" تركت واشنطن وراءها وكانت تعيش حياة مريحة في فلوريدا، وتزعم المصادر أن لديها لحظات من المرارة والندم فيما يتعلق بأنشطة السيدة بايدن.


ويقال إن عارضة الأزياء السابقة، السيدة ترامب، تعرب عن أسفها للتركيز الإعلامي على السيدة الأولى الجديدة، 69 عامًا، التي تم تصويرها مع زوجها، الرئيس جو بايدن، على غلاف مجلة People هذا الأسبوع ، وحظيت بتغطية إيجابية.


ولم تمنح السيدة ترامب السيدة بايدن جولة في البيت الأبيض، وهو تقليد قديم بين السيدات الأوائل المنتهية ولايته، ولم يتحدث الزوجان، كما تخطى آل ترامب تنصيب بايدن الشهر الماضي.


وقالت وولكوف، التي كتبت كتابًا عن صديقتها السابقة، إن السيد ترامب كان مستاءً أكثر من عدم ظهور زوجته على أغلفة المجلات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. ميلانيا ترامب تترك هدية داخل البيت الأبيض في انتظار عائلة بايدن

ميلانيا ترامب تشارك في حملة خيرية بصنع بطاقات عيد الميلاد.. فيديو

أسرة ترامب تستعد للحياة خارج البيت الأبيض.. ميلانيا وبارون ينتقلان لـ فلوريدا

نتنياهو يحذف صورته برفقة ترامب من على تويتر

اول تعليق من ميلانيا ترامب على أحداث اقتحام الكونجرس

اشتعال الخلافات بين سيدات البيت الأبيض.. والغيرة من زوجة بايدن تسيطر على ميلانيا

ترشيحاتنا

القضاء الإداري يرفض تعيين مفتى الجمهورية من قبل شيخ الأزهر

إصابة محمد محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

مصطفي محمد يستهدف الصدارة مع جلطة سراي أمام قاسم باشا التركي

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب