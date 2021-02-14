حماتي زعلت.. سيدة تضطر لتغيير اسم طفلتها الأولى بعد ضغط أهل زوجها

يمكن الإنسان أن يتخلى عن شيء مادي استعارة من شخص ما، ولكن من غير المقبول أن تقدم مساعدة لأحدهم في اختيار اسم طفله القادم، وبعد الولادة تصدمه أنه سرق الاسم الذي كنت ترغب في تسمية طفلك به.









ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 28 عامًا، روت موقفا قد يكون من أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت له "على حسب قولها".









أنجبت الشابة منذ أسبوعين طفلة وكانت تبحث طيلة فترة حملها عن اسم لرضيعتها ولكنها لم تنجح، فزارتها زوجة شقيق زوجها واقترحت عليها بعض الأسماء التي كانت ترغب في تسميتها إذا حدث وأنجبت.









وأعجبت الشابة باسم من الأسماء التي اقترحتها زوجة شقيق زوجها، وهو اسم "فاري"، واستقرت الشابة على أنها ستسمي طفلتها بذلك الاسم لأنه أعجبها وراق إلى أذنيها.









وفوجئت الشابة باتصال من حماتها عقب ولادتها بأسبوعين وإطلاق اسم فاري على طفلتها، أن حماتها تخبرها أن زوجة ابنها الآخر أخيرا أصبحت حاملا وطلبت منها تغيير اسم طفلتها إلى اسم آخر لأن زوجة ابنها ترغب في تسمية أول طفل لها بذلك الاسم.





وشعرت الشابة بالإحراج الشديد عندما أخبرتها حماتها أنها ستغضب إذا لم تغير اسم مولودتها لأن ذلك الاسم حق لصاحبته التي اقترحته عليها.