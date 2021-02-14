سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا





كان سيمبا التنزاني فاز على فيتا كلوب في المباراة التي جمعتهما، أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات.





وقال الحاج مانرا في تصريحات أبرزتها الصفحة الرسمية لنادي سيمبا على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": الفوز على فيتا كلوب في الكونغو رسالة للجميع برغبة فريق سيمبا في تحقيق هدفه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي".





وتابع: "أطالب الجماهير بمواصلة دعمنا، لأننا سنواجه بطل أفريقيا في المباراة المقبلة، ولكن الشئ الجيد هو أننا سنواجههم على ملعبنا".





وتابع: "سنبدأ الاستعداد غدا، لخوض مباراة الدوري، بعد ذلك سيهبط الأهلي في دار السلام، ونحن جاهزون للفوز عليه".





يذكر أن الأهلي يستعد حاليا، لمواجهة المريخ السوداني، بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد الحاج مانارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه جاهز للفوز على الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.