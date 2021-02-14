ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات خطيرة وأضرار مادية.. انفجار عنيف في مناطق الفصائل الموالية لتركيا بسوريا

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:01 م
انفجار عنيف في مناطق
انفجار عنيف في مناطق الفصائل الموالية لتركيا بسوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار في مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين، شمال غربي حلب.


ووفقا لـ "المرصد السوري"، وقع الانفجار نتيجة انفجار سيارة عند مدخل ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية، بعد ظهر اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.


في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجار في بلدة الفوعة الواقعة بريف إدلب الشرقي في منتصف ليل الأحد.


وكان الانفجار ناجمًا عن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في البلدة التي تخضع لسيطرة الفصائل والإرهابيين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.


وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى انفجار عنيف هز بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية - التركية، تبين أنه ناجم عن انفجار سيارة ملغمة وسط سوق شعبية.


وذكرت مصادر المرصد السوري، أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اغتيال قيادي بالقوات الموالية لتركيا في ريف الرقة بسوريا

250 عنصرا من القوات الخاصة التركية يصلون إلى الأراضي السورية

مصرع أول جندي تركي في سوريا خلال 2021

انفجاران يضربان مدينة رأس العين السورية

انفجار ضخم في سوريا

الأمم المتحدة: أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون الجوع

ترشيحاتنا

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

لهذا السبب يتساقط.. مصفف يوضح خطأ شائعا في غسيل الشعر

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

27 فبراير.. انطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين

بسيارة هدية.. درة تفاجئ متابعيها بهدية عيد الحب من زوجها

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب