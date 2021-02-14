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محافظات

مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:06 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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احمد علي
افتتح الدكتور طارق راشد  رحمى محافظ الغربية اليوم محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى محافظة الغربية يرافقه المهندس عادل عطيه سعد  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية و أعضاء مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة, ورئيس مركز مدينة زفتى.


وأفاد "عطية" أن هذا المشروع من ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى IWSP  الممول من الإتحاد الأوروبى، ويخدم المشروع قرى ( كفر فرسيس _ وكفر الزيتون _ والرياض ) وعزب ( العتر _ جراسيا _ العماشية _ العرايشة ) وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع 82 مليون جنيه, ويخدم المشروع عشرة آلاف نسمة .

وأوضح أن  المشروع  يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد لخدمة قرية كفر فرسيس والعزب التابعة، وتأتى المحطة بطاقة 35 ل ث وشبكة انحدار بطول 9200متر طولى وخط طرد بطول 1010 متر طولى .
مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور
مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور
مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور
مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور
مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور
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