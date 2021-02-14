مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية اليوم محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى محافظة الغربية يرافقه المهندس عادل عطيه سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية و أعضاء مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة, ورئيس مركز مدينة زفتى.









وأفاد "عطية" أن هذا المشروع من ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى IWSP الممول من الإتحاد الأوروبى، ويخدم المشروع قرى ( كفر فرسيس _ وكفر الزيتون _ والرياض ) وعزب ( العتر _ جراسيا _ العماشية _ العرايشة ) وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع 82 مليون جنيه, ويخدم المشروع عشرة آلاف نسمة .



