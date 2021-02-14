برلماني: مجلس النواب في العاصمة الإدارية "أيقونة" تعكس قوة الدولة

أشاد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بمبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه "أيقونة" معمارية تم تشييدها بأيدٍ مصرية.





وشدد السنباطي فى بيان، الأحد، على أن تفقد رئيس مجلس النواب ومعه هيئة المكتب للمبنى وتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب يعكس الروح الجديدة التي تعيشها مصر التي باتت دولة مدنية ديمقراطية حديثة.





وقال إنه يشعر كمواطن مصري قبل أن يكون نائبا بالفخر والانبهار بالإنجازات التي تتحقق في العاصمة الإدارية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر والعالم ما يؤكد قوة الدولة المصرية وإصرار الرئيس السيسي علي النهوض بها ووضعها في المكانة التي يحلم بها كل مصري.





وطالب السنباطي بتنظيم جولات تفقدية للمصريين في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاعهم عما يجري على أرض الوطن مشروعات عملاقة وحجم الإنجاز الكبير في تنفيذها فى وقت قياسي وبأعلى معدلات الجودة وعلى أساس من العلم والتخطيط الدقيق وأعلى درجات التنفيذ.





وتفقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه خلال الزيارة المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام.





واطلع المستشار الدكتور حنفي جبالي، على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، كما استمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية، إلى شرح حول أعمال التنفيذ.





وجرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع م2 ،ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية ويضم المبنى الرئيسي أيضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة إلى المباني وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.