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برلمان

النائب إيهاب منصور يطرح تعديلات على المادتين 98 و107 أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
طرح النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، أثناء مناقشة الجلسة العامة البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الأحد ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، تعديلات علي المادة 98 ، والمادة 107 من مشروع اللائحة الداخليه للشيوخ.

واقترح "منصور" فيما يخص المادة 98 من اللائحة أن يشتمل تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة ممثل من الهيئات الحزبية المعارضة ، وذلك تماشيًا مع طريقة مناقشة مشاريع القوانين بإتاحة الكلمة لمؤيد ومعارض وكذلك تشكيل اللجنة العامة.

وفيما يخص المادة 107 من اللائحة والخاصة بطريقة تقديم طلب مناقشة موضوع عام ، اقترح النائب تقليل العدد إلى 10 لتقديم طلب مناقشة موضوع عام، وذلك تماشيًا مع المادة 132 من لائحة مجلس النواب والتى تنص على أحقية عشرون نائب بتقديم طلب مناقشة.

وتابع عضو مجلس النواب قائلاً إن العدد مناسب فى لائحة مجلس النواب وذلك لإن عدد النواب 596 نائب ، ولكن عدد مجلس الشيوخ 300 ويجب تقليل العدد إلى 10 لإتاحة الفرصة بصورة أكبر لمناقشة موضوعات عامة.
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