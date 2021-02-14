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توك شو

لحظة احتراق 500 شاحنة فى هيئة الجمارك الإيرانية.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:34 م
نيران
نيران
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد احتراق 500 شاحنة على حدود أفغانستان مع إيران.

واندلعت النيران في ناقلات وقود مصحوبة بدوي إطلاق نار "واسع النطاق"على هيئة الجمارك في "إسلام قلعة" الأفغانية، في هيرات غربي البلاد، المحاذية للحدود مع إيران.

وأحدث الانفجار، الذي ما زالت ملابساته غامضة، فوضى وهلعا كبيرا في المنطقة، كما انقطع عنها التيار الكهربائي.

وقال المدير العام لقسم الترانزيت بمؤسسة الطرق والمواصلات الايرانية جواد هدايتي إن 500 شاحنة احترقت في حادثة جمرك "اسلام قلعة" بافغانستان قرب الحدود الايرانية يوم أمس.
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