في عيده.. تعرف على أشهر شعراء الحب.. وأبرز الروايات التي تحدثت عن الرومانسية

وبمناسبة عيد الحب نرصد الشعراء الذين تحدثوا عن الحب، وأبرز الروايات التي تناولته.









ومن أبرز الشعراء الذين تحدثوا عن الحب المتنبي، ونزار قباني، وأحمد بخيت، والشاعر ابن الفارض، وامرؤ القيس، وعنترة بن شداد، وكتب الشاعر السوري علي جمعة الكعود ديوان بعنوان ”يكفي“ تحدث فيه عن الحب والحرب في الشرق، وجميل بن معمر الذي برع في الغزل العذري العفيف، وأبو نواس أحد أشهر شعراء العصر العباسي.













وهناك العديد من الأعمال الروائية التي تناولت الحب ومنها: رواية "انت لي"، التي تدور أحداث الرواية حول طفلة كان ابن عمها يعلمها كيف تنطق باسمه، وتلعثمت بفمها الحروف، وخلطت حروف اسمه، فنطقت، ولم تكن تدري أنها بتلك العبارة امتلكته حقا.





ورواية "أنا عشقت" للكاتب محمد المنسي قنديل، التي تدور أحداثها حول "ورد"، تلك الوردة المتجمدة على رصيف محطة القطار، حيث يبدأ بطل الرواية "على" رحلته الموغلة فى الواقعية الى القاهرة للبحث عن حبيب ورد رغبة فى إنقاذها.





وكذلك رواية "رغم الفراق"، التي تدور أحداثها حول "عايدة"، تلك الملاك التى ظلمها الحب بأيدى أقرب الناس إليها.





ورواية "الحب في المنفى"، للكاتب بهاء طاهر، والتي تدور أحداثها حول قصة حب تغير حياة صحفى مصري ناصري تم إبعاده إلى سويسرا بسبب ميوله الناصرية تناقش الرواية فترة الثمانينات واضطرابات ما بعد الحرب والهزائم, لحظات من الحب تداوى أوجاع العمر وانكساراته.





ورواية "هيبتا" للكاتب محمد صادق، والتي تدور أحداثها حول خدعة توهم أنك تقرأ 4 قصص لأربعة أشخاص مختلفين عاشوا أصعب فترات حياتهم لا ينقذهم ويملأ حياتهم شغفا إلا الحب.





وبالنسبة للأدب العالمي فهناك رواية "كبرياء وتحامل"، للكاتبة جاين أوستن والتي تعتبر من أفضل الروايات الرومانسية في تاريخ الرواية العالمية، وتحولت إلى أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات، وتدور القصة حول عاشقين لا يعترفان بحبهما بسبب الغرور والكبرياء لكن في نهاية المطاف يتغلبان على هذه الحواجز.





ورواية "ذهب مع الريح"، للكاتبة مارغريت ميتشل التي حصلت على جائزة البوليترز لعام 1937، وتم ترجمتها لأكثر من ثلاثين لغة وتحولت إلى أفلام سينمائية، وتدور أحداثها حول فتاة عاشت قصة حب قديمة دمرت حياتها وأصبح لديها رغبة بالانتقام، حيث وقع في حبها رجل آخر فبادلته الكراهية بدايةً إلا أنها وقعت في حبه في النهاية.



