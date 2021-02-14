القومى للمرأة يطلق 10 فيديوهات توعوية حول «المسار المهنى»

يطلق المجلس القومى للمرأة من خلال الإدارة العامة لتنميه المهارات، 10 فيديوهات توعوية بدءًا من الغد حول "المسار المهنى" بالتعاون مع الدكتورة إيمان مرسى استشاري التوجيه والإرشاد الوظيفي، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.





يأتي ذلك فى اطار اهتمام المجلس بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .