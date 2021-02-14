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أخبار البلد

القومى للمرأة يطلق 10 فيديوهات توعوية حول «المسار المهنى»

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يطلق المجلس القومى للمرأة من خلال الإدارة العامة لتنميه المهارات، 10 فيديوهات توعوية بدءًا من الغد حول "المسار المهنى" بالتعاون مع الدكتورة إيمان مرسى استشاري التوجيه والإرشاد الوظيفي، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

يأتي ذلك فى اطار اهتمام المجلس بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة كمحور أساسي للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  .
 
هذا وتتضمن الفيديوهات توعية السيدات بكيفية العودة إلى سوق العمل وكيفية تقييم الذات ومعرفة المميزات الشخصية وما الوظيفة المناسبة لكل شخصية وسبل عرض المهارات والأفكار المطلوبة لتصبح المرأة رائدة أعمال.
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