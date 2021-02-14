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فن

محمود حجازى يحتفل بعيد الحب برفقة زوجته

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام

شارك الفنان محمود حجازي صورة جديدة متغزلا في زوجته أسما شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

واحتفل محمود حجازى مع زوجته بعيد الحب، ونالت الصورة إعجاب متابعيهم.

 

وشارك حجازي متابعيه صورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود زميله في فيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور أسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، إيهاب فهمي، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.


يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

 

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.

 

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

 

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