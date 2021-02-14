ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد البراءة.. محامي ترامب: سأذهب إلى عالم ديزني

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:39 م
الفريق القانوني لترامب
الفريق القانوني لترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
قال مايكل فان دير فين، أحد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى منتجع "عالم والت ديزني"، وذلك بعد أن برأ مجلس الشيوخ، وكيله من تهمة التحريض على العصيان والتمرد بسبب أعمال العنف في مبنى الكابيتول.


ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، صوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل، مما مهد الطريق أمام ترامب للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى في المستقبل.


وحسب الموقع الأمريكي، كان الفريق القانوني لترامب سعيدًا بالنتيجة، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق أكثر من التصويت على تبرئته.


وقال فان دير فين: "لقد كان يومًا جيدًا في المحكمة اليوم.. تمت تبرئته.. لقد هُزمت مطاردة الساحرات السياسية التي ألقى بها الديمقراطيون عليه، لذا يجب أن يشعر بالسعادة"، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.


فيما أكدت كريستال هايز، مراسلة صحيفة "يو إس إيه توداي"، أنها سمعت دير فين، وهو يخبر زملائه من الفريق القانوني بعد المحاكمة بأنه سيذهب إلى عالم ديزني.


وحول تصريح فان دير فين، قال الموقع إنه على الأرجح إشارة إلى تصريح أدلى به لاعبو الوسط الحائزين على "السوبر بول"،الذين غالبًا ما يزورون مدينة ملاهي فلوريدا في الأيام التي تلي فوزهم بأكبر مباراة في كرة القدم.


وكان ترامب أصدر بيانًا فور انتهاء التصويت في مجلس الشيوخ، قال فيه: "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد قد بدأت للتو. أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".


وأضاف "ترامب": "محاكمة مجلس الشيوخ تمثل مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأييد مجلس الشيوخ.. هل يواجه ترامب محاكمة كاملة؟

براءة ترامب.. هل ينجو أكثر رؤساء أمريكا إثارة للجدل من الإدانة؟

حركتنا بدأت.. أول تعليق من ترامب بعد تبرئته في محاكمة العزل

أول تعليق من الحزب الديمقراطي بعد فشله في إدانة ترامب

رغم تبرئته.. زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوجه اتهامات خطيرة لـ ترامب

سخرية وغضب وصمت .. أسرة ترامب تعلق على تبرئته في محاكمة مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. حسمه النبي بـ 5 كلمات

بعد مناشدة الأهالى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل محاكمة المتسبب فى وفاة أبناء قرية بطلخا

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

أخبار التعليم.. لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية.. وانطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين 27 فبراير

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

في عيد ميلاد سهير البابلي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

أنا شمام وبحب شيرين رضا.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته في "أسعد الله مساءكم"

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور