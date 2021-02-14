بعد البراءة.. محامي ترامب: سأذهب إلى عالم ديزني

قال مايكل فان دير فين، أحد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى منتجع "عالم والت ديزني"، وذلك بعد أن برأ مجلس الشيوخ، وكيله من تهمة التحريض على العصيان والتمرد بسبب أعمال العنف في مبنى الكابيتول.











ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، صوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل، مما مهد الطريق أمام ترامب للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى في المستقبل.











وحسب الموقع الأمريكي، كان الفريق القانوني لترامب سعيدًا بالنتيجة، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق أكثر من التصويت على تبرئته.











وقال فان دير فين: "لقد كان يومًا جيدًا في المحكمة اليوم.. تمت تبرئته.. لقد هُزمت مطاردة الساحرات السياسية التي ألقى بها الديمقراطيون عليه، لذا يجب أن يشعر بالسعادة"، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.











فيما أكدت كريستال هايز، مراسلة صحيفة "يو إس إيه توداي"، أنها سمعت دير فين، وهو يخبر زملائه من الفريق القانوني بعد المحاكمة بأنه سيذهب إلى عالم ديزني.









وحول تصريح فان دير فين، قال الموقع إنه على الأرجح إشارة إلى تصريح أدلى به لاعبو الوسط الحائزين على "السوبر بول"،الذين غالبًا ما يزورون مدينة ملاهي فلوريدا في الأيام التي تلي فوزهم بأكبر مباراة في كرة القدم.









وكان ترامب أصدر بيانًا فور انتهاء التصويت في مجلس الشيوخ، قال فيه: "حركتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد قد بدأت للتو. أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".









وأضاف "ترامب": "محاكمة مجلس الشيوخ تمثل مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".