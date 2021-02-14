الأرصاد: طقس الإثنين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الاثنين/ طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية - شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الاسكندرية 19 11

وادى النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الاسماعيلية 22 11

السويس 23 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 23 16

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 23 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 29 14

ادفو 29 13

أبوسمبل 30 14

الوادى الجديد 25 11

شلاتين 29 17

ابو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 28 19





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 32 18

الرياض 30 16

المنامة 25 18

ابوظبى 26 17

الدوحة 28 15

الكويت 28 16

دمشق 19 02

بيروت 18 15

عمان 17 05

القدس 14 06

غزة 19 11

بغداد 26 14

مسقط 25 20

صنعاء 23 09

الخرطوم 37 22

طرابلس 11 10

تونس 12 03

الجزائر 13 05

الرباط 23 09





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

انقرة 01 05-

اسطنبول 02 00

اسلام اباد 25 10

نيودلهى 26 12

جاكرتا 29 24

بكين 06 04-

كوالالمبور 33 22

طوكيو 14 07

اثينا 06 01

روما 10 03-

باريس 07 03

مدريد 14 03

برلين 03- 03-

لندن 12 08

مونتريال 06- 09-

موسكو 15- 24-

نيويورك 01 - 03-

واشنطن 01 01-

نواكشوط 31 21

اديس ابابا 25 12



