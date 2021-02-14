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محافظات

مياه الفيوم: إجراء الاختبارات التحريرية لعدد ١٠٤ متقدمين لوظائف القرض الأوروبي

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:10 م
اختبارات المتقدمين
اختبارات المتقدمين لوظائف القرض الأوروبى
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرت اليوم الاحد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الاختبارات التحريرية لعدد ١٠٤ متقدم لوظائف القرض الأوروبى والتى أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق وذلك بمقر التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة 
                      
أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة ان الاختبارات تتم على فترتين وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين المتقدمين حيث تتم الاختبارات لعدد ٤١ متقدم تخصص عقود ومشتريات وسلامة وصحة مهنية و أخصائي جودة كفترة أولى موزعة على أربع لجان كما تضم الفترة الثانية ٦٣ متقدم تخصص مالى وادارى موزعة على خمس لجان وتجرى كافة الاختبارات بكل حيادية وشفافية تامة ولجان تم تشكيلها برئاستى والمستشار القانوني للشركة وأعضاء من الشركة القابضة



صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه جار اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة من مادة الفوم لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات حيث تم تشكيل غرفة عمليات لرصد بقع الزيت ونقط انطلاقها لمواجهتها حيث تم رصد المصرف الذى يصرف مباشرة على بحر حسن واصف و المتسبب في المشكلة.

وأكد درة أنه تم التواصل مع  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والذى بدوره كلف كل الجهات المعنية لاتخاذ اللازم اتجاه المتسببين فى هذا الأمر وإزالتها فورا حفاظا على صحة المواطن الفيومى ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الإضرار بالمجارى المائية العذبة التى تغذى محطات مياه الشرب حيث ان بقع الزيت تؤثر على إنتاج محطات مياه الشرب من المياه النظيفة التى تغطى احتياجات اكثر من ٣ ملايين نسمه هذا بجانب إجراء اختبارات معملية على نوع معين من الفوم و مراقبة ماخذ المحطات على مدار ٢٤ ساعة وتم شراء فوم له القدرة على امتصاص مثل هذا النوع من الملوثات .

 يذكر ان هناك لجنة تم تشكيلها من جهاز شئون البيئة و الري والبيئة بالمحافظة والوحدة المحليه و التوصل للمصرف الذي يقوم بالقاء المخلفات في ترعة حسن واصف التي تغذي المحطات .




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