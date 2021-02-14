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يؤدي إلى مشاكل في القلب.. إليك علاج فقدان الشهية العصبي

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:30 م
يؤدي الي مشاكل في
يؤدي الي مشاكل في القلب ... إليك علاج فقدان الشهية العصبي
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اسماء محمد
يلعب الاكتشاف المبكر لمرض فقدان الشهية العصبية دور كبير فى امكانية التعافي وعلاجه بسرعة، إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بفقدان الشهية ، حتى لو لم تكن متأكدًا ، فاستشر طبيبًا في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لما ذكره موقع " nhs" يمكنك التعافي من مرض فقدان الشهية ، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا وسيختلف التعافي من شخص لآخر، وسيتم تصميم خطة العلاج الخاصة بك خصيصًا لك ويجب أن تفكر في أي دعم آخر قد تحتاجه ، مثل الاكتئاب أو القلق.

إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا ، فيجب أن يُعرض عليك نوع من العلاج بالكلام لمساعدتك في إدارة مشاعرك حول الطعام والأكل حتى تتمكن من تناول ما يكفي لتكون بصحة جيدة، تشمل العلاجات بالكلام التي تُستخدم عادة لعلاج فقدان الشهية لدى البالغين ما يلي:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)
علاج مودسلي Anorexia Nervosa للبالغين (مانترا)
الإدارة السريرية الداعمة المتخصصة (SSCM)
إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا ، فيجب أن تحصل على علاج أسري، قد يُعرض عليك أيضًا نوع آخر من العلاج بالكلام ، مثل العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج النفسي الذي يركز على المراهقين.

المخاطر الصحية لفقدان الشهية
يمكن أن يؤدي فقدان الشهية طويل الأمد إلى مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بعدم الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة (سوء التغذية) . لكن هذه عادة ما تبدأ في التحسن بمجرد عودة عاداتك الغذائية إلى طبيعتها.

تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

مشاكل في العضلات والعظام: بما في ذلك الشعور بالتعب والضعف وهشاشة العظام ومشاكل النمو البدني لدى الأطفال والشباب
مشاكل الخصوبة
فقدان الدافع الجنسي
مشاكل القلب والأوعية الدموية: بما في ذلك ضعف الدورة الدموية، وعدم انتظام ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم ، وأمراض صمامات القلب، فشل القلب ، و تورم في القدمين واليدين أو الوجه (وذمة)
مشاكل في الدماغ والأعصاب: بما في ذلك النوبات (النوبات) وصعوبات التركيز والذاكرة
مشاكل في الكلى أو الأمعاء
وجود جهاز مناعي ضعيف أو فقر دم
يمكن أن يعرض فقدان الشهية أيضًا حياتك للخطر: إنه أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المتعلقة بمشاكل الصحة العقلية. قد تكون الوفيات بسبب فقدان الشهية ناتجة عن مضاعفات جسدية أو انتحا
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