الصحة السعودية تعلق على تمديد الإجراءات الاحترازية في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن تمديد الإجراءات الاحترازية يهدف إلى تصحيح المنحنى الوبائي.





وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوما إضافيًا للتجمعات البشرية.





وذكرت الصحة السعودية، في تصريح لشبكة "العربية"، أن المملكة مرت بمرحلة فيها نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأضافت مصادر صحية أنه تم عودة توريد اللقاحات لتوزيعها على مختلف المناطق.





وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 372732 حالة.



