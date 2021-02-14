دعما للمزارعين.. محافـظ المنوفية يسلم 22 عقدا لتنفيذ أنظمة الرى الحديث

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تسليم عدد 52 عقد لمشروعات الري الحديث، الممولة من مشروع إقراض الأسر للقري والاحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية ، لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتي الآن بواقع 65 فدان وبإجمالي تمويل 657 ألف جنيه ، مؤكدًا أنه يعد مشروعًا ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية .





جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وبحضور نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، ومدير مديرية الزراعة ، ومدير مديرية الرى بالمنوفية ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام .





حيث سلم اليوم محافظ المنوفية 22 عقدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزي الشهداء والسادات بواقع 28 فدان و 22 قيراط وبتكلفة إجمالية 288 ألف جنيه ، مشيرًا الى أن مشروع الري الحديث يهدف الي تحويل نظم الري التقليدية الي الأساليب الحديثة ،وذلك من أجل رفع كفاءة إستخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية والاستغلال الكامل للمساحة الزراعية ، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد باكورة لتنفيذ آليات أنظمة الرى الحديث بمركزى الشهداء والسادات ، وموجهًا بضرورة التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية .





كما أشار محافظ المنوفية أنه قام بإتخاذ عدة قرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الي 5,5 % ، ورفع الحد الأقصي للإقراض لتصل الي 20 ألف جنيه ، كما تم تخصيص 10 ألاف جنيه لكل فدان زراعي ، ومد فترة السداد الي سنتين ونصف ، بالاضافة الي توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية وذلك لتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام النظم الحديثة والمطورة للري.



