وزير فرنسي يتوعد أردوغان: لن نسمح ببسط نفوذ تركيا في أوروبا

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقبل بمحاولات تركيا ببسط نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.





وأضاف لو مبير في تصريحات لقناة "راديو جيه" الإذاعية الفرنسية: "هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق، فنظام رجب طيب أردوغان يحاول التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية".



