ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة رومانسية.. شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:53 م
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستحرام". 

وظهرت ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجها احمد العوضي بإطلالة رومانسيه وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها.

يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.


تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


بإطلالة رومانسية.. شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
بإطلالة رومانسية.. شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع