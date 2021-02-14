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توك شو

مضطرون نحتفل عشان نكمل.. آراء غريبة عن الاحتفال بعيد الحب.. ماذا قالوا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:51 م
بتحتفلو إزاي بعيد
بتحتفلو إزاي بعيد الحب ؟
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا من الشارع لمعرفة أراء بعض الفتيات والسيدات عن كيفية احتفالهم بعيد الحب؟.

وقالت احدى الفتيات: "الاحتفال بعيد الحب يختلف ما بين فترة الخطوبة والجواز ولو في ولاد"، واضافت اخرى: "الاحتفال بعيد الحب حاجة حلوة، وان التعبير بالحب فيه تقدير، ومش لازم يكون من زوج لزوجة او حبيب، وممكن يكون لاخواتنا وأصحابنا واولادنا".

وقالت سيدة اخرى: "احنا مضطرين نحتفل بأي حاجة عشان نقدر نكمل حياتنا وخاصة الحاجات اللي فيها حب"، وذكر رجل: "انا ومراتي عمرنا ما احتفلنا بعيد الحب حتى في الخطوبة".

واردفت سيدة: " انا مبقاش عندى دماغي ان اقعد واحتفل واجيب هدايا، كان في الاول وزمان كان في وقت وطاقة".

من جانبه كشف الدكتور رأفت يوسف، استشاري علاقات وتنمية بشرية، عن 5 نقاط او اسباب هي الانجح لادارة الحب، مؤكدا أن الحب هو علاقة بين طرفين، ومثلها مثل اي شئ تحتاج لادارة اما عشوائية اما محددة ومنظمة ويتوقف عليها نجاح تلك العلاقة، والـ 5 نقاط هي التضحية والتواصل والتواضع والتسامح والتقدير.
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