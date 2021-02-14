اقتصاد الإمارات.. 26.1 مليار درهم استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين خلال 2020

لغت قيمة استثمارات بنوك ابوظبي في سندات الدين 26.1 مليار درهم خلال العام 2020 ، مما رفع اجمالي رصيدها التراكمي في هذه الأداة الاستثمارية المهمة الى 208.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي وذلك وفقا لما تظهره الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.





ويشكل الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك ابوظبي في سندات الدين نحو 71.8% من اجمالي استثمارات الجهاز المصرفي الاماراتي في هذه الأداة الاستثمارية مع نهاية العام 2020.









وطبقا للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فإن رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في سندات الدين سجل نموا بنسبة 18% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019، مما يعكس تركيزه الكبير على هذا النوع من الاستثمار.





وتفصيلا على المستوى الشهري فقد ارتفع رصيد استثمارات بنوك ابوظبي بنسبة 1.4 % خلال شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته وذلك بحسب احصائيات المصرف المركزي.





وعادة ما تلجأ البنوك للاستثمار في سندات الدين للحصول على عوائد ثابته لزيادة إيراداتها ،خاصة في ظل تراجع نسب العوائد التي يمكن تحقيقها من الأدوات الاستثمارية الأخرى.





ويشكل رصيد استثمارات البنوك في سندات الدين نحو 63.7% من اجمالي رصيدها في جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى والتي تشمل الأسهم والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والاستثمارات الأخرى.





يشار الى أن بنوك أبوظبي ودبي تستحوذ عادة على النسبة الأكبر من اجمالي استثمارات الجهاز المصرفي في سندات الدين فيما توزع بقية نسبة الاستثمارات على البنوك العاملة في الإمارات الأخرى.







