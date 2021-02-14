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ديني

تسليم المناطق الأزهرية 8000 جهاز حاسب آلي لدعم المنظومة الإلكترونية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:01 م
تسليم أجهزة حاسب
تسليم أجهزة حاسب آلي
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محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال تسليم المناطق الأزهرية أجهزة الحاسب الآلي في المخازن الرئيسية للأزهر الشريف دعمًا للمنظومة الإلكترونية بالمعاهد الأزهرية والتي وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتطويرها بالشكل الذي يتماشى مع الوضع الراهن.


وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي 8000 جهاز بمواصفات ذات كفاءة عالية لدعم المعاهد الأزهرية المدرجة بخطة الجودة والمعتمدة والمعاهد النموذجية والعادية ومرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى معاهد القراءات.


رافق رئيس القطاع، بجولته مدير عام الكمبيوتر التعليمي ومدير عام الجودة، وكان في استقباله مدير عام التعاقدات والمخازن ومدير المخازن.
 

كما تم تفقد أعمال فحص وإعداد الأجهزة لتسليمها للمناطق الأزهرية في ضوء موافقة وكيل الأزهر الشريف.
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