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رياضة

مصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:34 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
قاد مصطفى محمد، فريقه جالاتا سراي، للفوز على قاسم باشا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

مصطفى محمد أحرز الهدف الثاني لـ جالاتا سراي في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء، ليقود فريقه للانتصار والمحافظة على صدارة جدول الترتيب.

وبهذا الهدف، رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف مع جالاتا سراي لـ 4 أهداف، في 4 مباريات شارك فيها مع الفريق، 3 منها في بطولة الدوري، ومباراة وحيدة في كأس تركيا.

وبذلك أصبح مصطفى محمد ثاني محترف مصري يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات في مشواره الإحترافي مع فريق أوروبي، بعد عمرو زكي الذي حقق ذلك الإنجاز مع ويجان أتلتيك منذ 13 عامًا.

وكان عمرو زكي أحرز 4 أهداف في شباك سندرلاند ووست هام، وهال سيتي.
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