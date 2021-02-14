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طارق شوقي يعلن قرار جديد لطلاب الثانوية العامة في شهر إبريل

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:45 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ان غياب الطلاب إختياريا لكن يقتضي إقرار من ولي الأمر.

وأوضح شوقي خلال مؤتمر صحفي اليوم، :"يمتحن طلاب المنازل والراسبين التقسيم بنظام التقييم الجديد، لافتا إلى أنه سيتم إجراء امتحان الكتروني للشهادة الثانوية العامة في شهر ابريل من المنزل.

وأكد وزير التربية والتعليم،  انه لن يتم إختصار المناهج، منوها بأن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا. 

وأوضح أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد. 

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