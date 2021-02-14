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توك شو

امتحانات الإعدادية بنهاية العام.. وزير التعليم يستعرض رؤية الوزارة بشأن الامتحانات واستئناف الدراسة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:47 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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قسم التوك شو
استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


وأكد «شوقي» في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أنه سيتم إجراء امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية في لجان تقليدية أخر العام، مضيفا أن 28 فبراير امتحانات الترم الاول للصف الرابع الابتدائي.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن عقد امتحانات الترم الاول سيتم من 27 فبراير حتى 9 مارس، مشيرا إلى أن غياب الطلاب اختياريا لكن لابد من تقديم إقرار رسمي من ولي الأمر.


وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون الكترونية لجميع أنواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة، ولن يتم الاختصار من المناهج.
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