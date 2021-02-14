السعودية.. الإطاحة بشبكة مافيا ضخمة لتهريب الأموال والذهب خارج المملكة





قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، إن السلطات السعودية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.





وقالت النيابة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جموع ما تم تهريبه من أموال بلغ ( 64.860.000) أربعة وستين مليونًا وثمان مئة وستين ألف ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب (19) كيلوجرامًا، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة".





وأضاف البيان: "صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (1.020.690) مليونًا وعشرين ألفًا وست مئة وتسعين ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة".





وتابع البيان: "حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج".



