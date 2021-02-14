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أخبار العالم

تونس.. مستشار السبسي السابق يطالب الغنوشي باعتزال العمل السياسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالب الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي باعتزال العمل السياسي. 

وقال "العكروت"، في حوال مع قناة "قرطاج بلس" التونسية: "ما وصل إليه الغنوشي لم يكن يحلم به قبل 10 سنوات الآن، حين كان في المهجر وفي العمل الحزبي السري".

وأضاف "على الغنوشي اليوم أن يفهم الوضع السياسي الذي وصلت إليه تونس، وأن ينسحب من العمل السياسي وهو مازال واقفا وقادرا على الخروج من الباب الكبير، خوفا من أن يأتي يوم ولن يجد هذا الباب للخروج".

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملة كبيرة داخل البرلمان لسحب الثقة من الغنوشي، حيث من المقرر أن يسلم النواب عريضتهم التي جمعت 109 توقيعًا يوم غد الإثنين  إلى رئاسة مكتب البرلمان تمهيدا لجلسة عاملة لمناقشتها. 

وقال رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي حسونة الناصفي، عبر حسابع بموقع "فيسبوك" أن الاتفاق الحاصل بين النواب المستقلين الذين أطلقوا هذه العريضة الأخيرة وبقية زملائهم المنتمين إلى كتل يقتضي تقديمها إلى مكتب مجلس نواب الشعب حالما تبلغ 109 إمضاء وهو ما حصل فعلا.

ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائيا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.
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