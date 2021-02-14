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رياضة

فانوس سحري للاعبيه وجماهيره.. بطولات الأهلي أسعدت عشاقه وحصدها نجوم بدون مجهود

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:08 م
سعد سمير
سعد سمير
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عمرو ابوبكر
أصبح النادي الأهلي لهذا الجيل من المشجعين واللاعبين بمثابة الفانوس السحري، الذي يحقق لهم آمالهم دون تعب أو مجهود، فيتمنى جماهير الأحمر التتويج بالدوري فيفعلها ثم يرغبوا في بطولة الكأس فيتوج بها محليًا، ومن بعدها يطمع البعض في لقب دوري أبطال إفريقيا فيحقيق المارد الثلاثية ثم يزداد الدعاء فيتمكن الأهلي من الوصول الى الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بجدارة.

يعتبر النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وشارك الأهلى فى 5 نسخ أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، كان المركز الثالث أبرز ما حققه الفريق الأحمر فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

دائمًا ما نجد النادي الاهلي يسعد قولب جماهيره بعد مجهود شاق من اللاعبين والجهاز الفني، ولكن في هذه الآونة أصبح النادي الأهلي يسعد بعض اللاعبين الذين لم يبذلوا جهدًا للتتويج بالبطولات. 

وأبرز اللاعبين المتوجين بالبطولات دون مجهود:

- رمضان صبحي

لم يستكمل مشواره مع الأهلي بعد اتخاذ قرارا بالرحيل إلى بيراميدز رغم أنه كان مقيدا في القائمة الحمراء، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي.

- سعد سمير

تم رفع اسمه من القائمة بعد تعرضه للإصابة، وغيابه عن المشاركة في غالبية أحداث البطولة ، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي، وتوج أيضًا ببرونزية العالم للأندية.

شريف إكرامي

لم يستكمل مشواره مع الأهلي بعد رفض الإدارة تجديد عقده وإنهاء بعد ازمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي.

- حسام عاشور

لم يستكمل مشواره مع الأهلي بسبب أزمته مع مجلس الإدارة وقبل الانتقال للاتحاد السكندري، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي.

- كريم نيدفيد

تم رفع اسمه من القائمة بعد تعرضه للإصابة، وغيابه عن المشاركة في البطولة الإفريقية بالكامل، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي.


- محمد محمود

تم رفع اسمه من القائمة الإفريقية بعد تعرضه للإصابة، وغيابه عن المشاركة في البطولة بالكامل، ولكن أضيفت المباراة لسجله الكروي.

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