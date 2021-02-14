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فن

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تداعب الجمهور فى عيد الحب.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
داعبت الفنانة هند صبرى متابعيها بصورة لها بمناسبة عيد الحب ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة " اليوم العالمي ل "#عايزة_ورد_يا_ابراهيم" Happy Valentine’s Day ".

وكانت هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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