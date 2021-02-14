عضو بالشيوخ: استدعاء الحكومة ليس من باب الرقابة

قال محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، إن مجلسي الشيوخ والنواب غرفتي للبرلمان، ولكل منها اختصاصها الذي حدده الدستور والقانون.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان وافق على ان يقوم مجلس الشيوخ باستدعاء الحكومة، موضحا أن اللجنة العامة للشيوخ تريد استدعاء الحكومة لسماعها في بعض الأمور.





وأضاف محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، أن استدعاء الحكومة ليس من باب الرقابة ولكن الاستماع لهم من أجل أن تكون وجهة النظر التي تصدر من الشيوخ صائبة وعن فهم بالواقع، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.