أفكار خارج الصندوق.. خبير تربوي يعلق على قرارات التعليم





قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التربية والتعليم ، هي أفكار خارج الصندوق تناسب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .





وأوضح "مسعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن فكرة تطبيق امتحانات الثانوية العامة ، لتكون مجمعة للفصلين آخر العام ، ليست جديدة حيث تم تطبيقها قبل ذلك ، كما أن الشهادة الاعدادية تشابهها من حيث طبيعة إجراء الامتحانات الخاصة بها .





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وأضاف ، أن الامتحان المجمع "الورقة الواحدة" معمول به في معظم دول العالم ، حيث يتم عمل الامتحان في نقاط تشتمل على كافة المقررات التي يدرسها الطلاب ، حيث تكون على شكل أسئلة اختيارية ، أو ضع علامه صح أو خطأ .





وأشاد مساعد وزير التعليم الأسبق ، بجهود الوزارة وخبرتها في التعامل مع كافة الظروف أو الأزمات التي تمر بها ، بكل مرونة وبأفكار غير تقليدية .





وتابع ، أن هذه الطريقة ستعمل على تقليل أعداد الطلاب داخل المدارس ، منعا للتجمعات بينهم وتقليل أعداد تردد الطلاب عليها ، وانتقالهم بشكل رسمي للسنة الدراسية التالية .