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سيارات

استهلك الكثير من البنزين.. أهم مؤشرات تلف المحرك في السيارة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:01 م
محرك السيارة
محرك السيارة
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أماني نوار
محرك السيارة هو أهم جزء على الإطلاق ، لأنه يمنح الحياة للسيارة ، والعمل بكفاءة عالية ، ولكن في حال ضعف المحرك وتعرضه للتلف أو إصابته بأضرار ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المؤشرات التي تدل على ضعف المحرك .

1-ربما تجد أصوات مختلفة من المحرك ، مثل صوت رنين داخل غرفة الإحتراق أو فرقعة داخل المحرك .


2-ستجد زيادة استهلاك زيت المحرك بشكل غير عادي ، وجود بقع من الزيت أسفل السيارة ، وهذا يدل على تهالك المحرك مع تسرب الزيت


3- إضاءة اللمبة التحذيرية للمحرك في طبلون السيارة ، وتدل على وجود مشكلة في أجزاء المحرك .

4-وجود رائحة عادم قوية أو رائحة احتراق وأبخرة ذات رائحة نفاذه داخل المقصورة .


5-وجود دخان كثيف من فتحة خروج العادم في السيارة .


6-سيلاحظ قوة وعزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات على الطرق .

7- ستجد صعوبة في سحب السيارة على الطريق خاصة على الطرق السريعة .

 


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