استهلك الكثير من البنزين.. أهم مؤشرات تلف المحرك في السيارة

محرك السيارة هو أهم جزء على الإطلاق ، لأنه يمنح الحياة للسيارة ، والعمل بكفاءة عالية ، ولكن في حال ضعف المحرك وتعرضه للتلف أو إصابته بأضرار ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المؤشرات التي تدل على ضعف المحرك .



1-ربما تجد أصوات مختلفة من المحرك ، مثل صوت رنين داخل غرفة الإحتراق أو فرقعة داخل المحرك .





2-ستجد زيادة استهلاك زيت المحرك بشكل غير عادي ، وجود بقع من الزيت أسفل السيارة ، وهذا يدل على تهالك المحرك مع تسرب الزيت





3- إضاءة اللمبة التحذيرية للمحرك في طبلون السيارة ، وتدل على وجود مشكلة في أجزاء المحرك .



4-وجود رائحة عادم قوية أو رائحة احتراق وأبخرة ذات رائحة نفاذه داخل المقصورة .





5-وجود دخان كثيف من فتحة خروج العادم في السيارة .





6-سيلاحظ قوة وعزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات على الطرق .



7- ستجد صعوبة في سحب السيارة على الطريق خاصة على الطرق السريعة .









