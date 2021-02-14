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توك شو

وحشتونى.. مذيعة قناة الأهلي تستعرض جمالها بإطلالة ساحرة.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:33 م
سهام صالح
سهام صالح
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج البيت الكبير علي قناة النادي الاهلي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت سهام صالح بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا أنيقا من الجينز، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها وكتبت على الصور: "وحشتوني ❤️".


وظهرت سهام بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.


ووضعت سهام لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.


سهام صالح، مقدمة برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي والتي تقدمه يوميًا مع الإعلامي هاني رمزي.

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