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توك شو

محامي مصري يكشف فضيحة جديدة للهارب عبد الشريف

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:15 م
محامي مصري
محامي مصري
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توك شو
كشف إسلام عباس المحامي، تفاصيل الفضيحة الجديدة للإخواني الهارب عبدالله الشريف.

وقال عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نشرت عن زوجة عبد الله الشريف بعد تعرضها للضرب والتعذيب علي يد زوجها".

وأردف:" زوجة الإخواني الهارب سيدة فلبينية مريضة بالسرطان وأرسلت لي تستنجد بي بعد معاناته من العنف من خلال زوجها".

وأشار إلى أن عبد الله الشريف وأمثاله أعتادوا علي الكذب والتلفيق، مضيفا:" عبد الشريف هدد زوجته بنشر صورها الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي".

ولفت إلى أن زوجة الشريف تقدمت بشكوي إلى نيابة العاصمة بقطر بعد تهديد زوجها
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