محامي مصري يكشف فضيحة جديدة للهارب عبد الشريف

كشف إسلام عباس المحامي، تفاصيل الفضيحة الجديدة للإخواني الهارب عبدالله الشريف.





وقال عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نشرت عن زوجة عبد الله الشريف بعد تعرضها للضرب والتعذيب علي يد زوجها".





وأردف:" زوجة الإخواني الهارب سيدة فلبينية مريضة بالسرطان وأرسلت لي تستنجد بي بعد معاناته من العنف من خلال زوجها".





وأشار إلى أن عبد الله الشريف وأمثاله أعتادوا علي الكذب والتلفيق، مضيفا:" عبد الشريف هدد زوجته بنشر صورها الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي".





ولفت إلى أن زوجة الشريف تقدمت بشكوي إلى نيابة العاصمة بقطر بعد تهديد زوجها