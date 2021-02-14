نشأت الديهي يزف بشرى سارة للشباب الباحث عن فرصة عمل.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح الهيئة المرحلة الثانية للوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتى بنها وميت غمر.

واعتبر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن طرح الوحدات الصناعية بالمناطق الاستثمارية بشرى للشباب المصري الباحث عن فرصة عمل القادر على الإدارة ولدية طموح، أن يطرق باب الدولة للحصول على فرصة عمل، مشددًا على أن المناطق الصناعية والاستثمارية تفتح أبوابها للشباب.

وأوضح، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ستتضمن صناعات زراعية وغذائية وصناعات مكملة لها، بمساحات متاحة ما بين 240 و360 مترا مربعا، والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ستتضمن صناعات معدنية وهندسية وأخرى متنوعة، بمساحات متاحة تبدأ من 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا، معقبًا للشباب: "تعالى غير الواقع بتاعك، الدولة تتيح لك الفرصة كاملة لتصبح رائد من رواد الأعمال، اللي عايز يسحب كراسة الشروط يتجه لحي السفارات بمدينة نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها أو مقر المنطقة الاستثمارية بميت غمر.