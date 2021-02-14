بعد هدفه فى راسينج كلوب الإيفواري.. إسلام عيسى: فوز بيراميدز فاتحة خير للقادم

عبر إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته عقب فوز الفوز بثنائية نظيفة على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وقال عيسى عقب نهاية المباراة :"الحمد على الأداء والمكسب وإحرازي للهدفين، وإن شاء الله يكون الفوز في مباراة اليوم فاتحة خير لما هو قادم".





وأضاف :"أشكر اللاعبين على ما قدموه والروح الكبيرة التي ظهروا عليها خلال اللقاء، فكان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية وهذا ما حدث والنتيجة جيدة للغاية لنا".





وأشار :"المناخ في كوت ديفوار كان صعبا للغاية و أرضية الملعب ليست جيدة ولكن تعاهدنا على الفوز وتحقيق الأهم من المباراة وهو الفوز، فنادي بيراميدز كبير وهدفه الانتصارات دائما".





وتابع :"اللاعبون خاضوا المباراة بكل رجولة وحماس وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما تحقق والحمد لله".





وتطرق للحديث عن إهداره للفرص في مباريات الدوري قائلا :"التوفيق يكون من عند الله ولا دخل لأحد فيه، واليوم الحمد لله حالفني التوفيق في مباراة اليوم وأحمد الله على إحرازي للهدفين".



