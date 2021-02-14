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مرأة

بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الفطير المشلتت

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

أحلى من المحلات وبتكلفة أقل نقدم إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا.

طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى

طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حماتى بالمقادير
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل ابيض للتقديم
عسل اسود للتقديم
مش للتقديم

طريقة عمل الفطر المشلتت فاطمة أبوحاتى بالخطوات:

 في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر

 بعد أن يختمر الدقيق  قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة
أبدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع

تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق

فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج.

وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج تقطع وتقدم.
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أحلى من الجاهز.. طرق عمل الفطير المشلتت

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