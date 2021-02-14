بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الفطير المشلتت

أحلى من المحلات وبتكلفة أقل نقدم إليك طريقة عمل الفطير المشلتت ف ي المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا.

طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى







طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حماتى بالمقادير

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل ابيض للتقديم

عسل اسود للتقديم

مش للتقديم



طريقة عمل الفطر المشلتت فاطمة أبوحاتى بالخطوات:



في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر



