طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء لتقديم أكلة شهية يحبها الكبار والصغار، فعادة ما يلجأ الكثير إلى شراء الفطير المشلتت الجاهز وخاصة من القرى التي تتفنن في إعداده، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا.



مدة تحضير الفطير المشلتت في المنزل: ساعتان

الكمية: يكفي لـ 3 أفراد



مكونات الفطير المشلتت في المنزل:

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

3 أكواب ماء فاتر

زيت



طريقة عمل الفطر المشلتت في المنزل:



1- في وعاء عميق ضيفي الدقيق والملح واخلطيه بالماء

2- اعجني الخليط جيدًا بيدك وضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة

3- غطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر

4- بعد ساعة قومي بتقطيع العجين إلى كرات حسب الحجم الذي ترغبينه سواء كرات صغيرة أو كبيرة

5- على سطح المطبخ ضعي بضع نقاط زيت وضعي عليها قطعة العجين وابدأي في فردها باستخدام النشابة

5- بعد فرد قطعة العجينة بالنشابة، قومي بفردها بيدك حتى تصبح خفيفة وواسعة

6- ادهني قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن حسب رغبتك

7- قومي بتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع

8- قومي بصنع عدة كرات من العجين بنفس الطريقة السابقة

9- ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة

10- ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقىة حتى تنضج.