بعد التأجيل... آثار القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 27 فبراير... ومحمود علم الدين يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

* عميد دار علوم يكشف عن الاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول
* عميد أثار القاهرة الكلية يكشف طريقة امتحانات نصف العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للاعلان عن اخر القرارات التى تم أعلانها للطلاب والتى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ،
واعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن اخر القرارات التى ستتبعها الجامعات خلال امتحان الفصل الدراسى الاول بدءا من يوم السبت 27 من نوفمبر .
وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن موعد تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بعد قرار التأجيل.
وقال علم الدين ، كان من المقرر تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية يوم 17 فبراير ولكن سيتم تأجيل تسكين الطلاب لمدة أسبوع ليكون قبل الامتحانات بعدة أيام فقط طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات .
وكشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن الموعد الجديد لامتحانات الفصل الدراسى الاول .
وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يوم السبت 27 فبراير بطريقة البابل شيت ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية .
وأوضح الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم القاهرة ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ«صدى البلد» ، ان الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ، وسيتم وضع 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.
واشار" راضى " ، إلى ان الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة و ستطبق كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ولكن فى الموعد الذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات .
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.
وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ، وسيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، مؤكدا أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.
وعُقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.
ونوقش خلال الاجتماع:
1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.
2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.
3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.
4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.
5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.
6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.