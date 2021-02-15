بعد التأجيل... آثار القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 27 فبراير... ومحمود علم الدين يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

* عميد دار علوم يكشف عن الاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول

* عميد أثار القاهرة الكلية يكشف طريقة امتحانات نصف العام





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للاعلان عن اخر القرارات التى تم أعلانها للطلاب والتى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ،





واعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن اخر القرارات التى ستتبعها الجامعات خلال امتحان الفصل الدراسى الاول بدءا من يوم السبت 27 من نوفمبر .





وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن موعد تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بعد قرار التأجيل.









وقال علم الدين ، كان من المقرر تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية يوم 17 فبراير ولكن سيتم تأجيل تسكين الطلاب لمدة أسبوع ليكون قبل الامتحانات بعدة أيام فقط طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات .





وكشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن الموعد الجديد لامتحانات الفصل الدراسى الاول .





وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يوم السبت 27 فبراير بطريقة البابل شيت ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية .





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وأوضح الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم القاهرة ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .





وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ«صدى البلد» ، ان الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ، وسيتم وضع 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









واشار" راضى " ، إلى ان الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة و ستطبق كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ولكن فى الموعد الذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات .







