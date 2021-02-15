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لطلاب عين شمس.. جداول جديدة للامتحانات وتعليمات مهمة من المدن الجامعية...أستاذ جامعي: حذف جزء من المناهج ليس تربويا والأبحاث غير عادلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
  • أستاذ جامعي: حذف جزء من المناهج ليس تربويا والابحاث غير عادلة
  • لطلاب عين شمس.. جداول جديدة للامتحانات وتعليمات مهمة من المدن الجامعية
  • بعد قرار مد إجازة نصف العام.. آداب عين شمس تعلن عن موعد امتحانات نصف العام

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  انه بناء على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا سيتم اعداد جداول الامتحانات الجديدة من الكليات بالإضافة الي إعداد جداول جديدة للتسكين.

وأوضحت الجامعة  انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .

و قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه جاري اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الجديدة خلال ايام قليلة وسوف تعلن لجميع الطلاب قربيا.

يأتي ذلك بعد قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، أعلنت مساء السبت ١٣ فبراير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .

وأضاف عميد كلية الزراعة خلال لصدي البلد ان الكلية مستعدة لجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات بالاضافة الي شكل التيرم الثاني .

وأكد انه سيتم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية بشكل صارم دون التهاون بها منوها بان الامتحانات ستتم لاول مرة علي 4 فترات للحفاظ علي سلامة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس.

و نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول  للساعات المعتمدة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال لينك  وذلك بعد قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا. 


وقالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية بنسبة تتخطى 95%.

وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد مشيرة  إلى أن رئيس الجامعة دعم  مركز الإبصار الإلكترونى بأعلى مستوي من حيث تطوير البنية التحتية بالشكل الكامل  ، موضحة أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت و مدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة .

وأعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، استمرار العمل بقرار منح العاملين إجازة بالتبادل على مجموعتين خلال الأسبوع الحالي اعتبارًا من 14-2 وحتى 18-2
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