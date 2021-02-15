لطلاب عين شمس.. جداول جديدة للامتحانات وتعليمات مهمة من المدن الجامعية...أستاذ جامعي: حذف جزء من المناهج ليس تربويا والأبحاث غير عادلة

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه بناء على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا سيتم اعداد جداول الامتحانات الجديدة من الكليات بالإضافة الي إعداد جداول جديدة للتسكين.





وأوضحت الجامعة انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .





و قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه جاري اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الجديدة خلال ايام قليلة وسوف تعلن لجميع الطلاب قربيا.





يأتي ذلك بعد قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، أعلنت مساء السبت ١٣ فبراير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .





وأضاف عميد كلية الزراعة خلال لصدي البلد ان الكلية مستعدة لجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات بالاضافة الي شكل التيرم الثاني .





وأكد انه سيتم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية بشكل صارم دون التهاون بها منوها بان الامتحانات ستتم لاول مرة علي 4 فترات للحفاظ علي سلامة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس.