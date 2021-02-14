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طارق شوقي يكشف عيوب التعليم عن بُعد.. ويؤكد: الامتحانات المجمعة للحفاظ على الطلاب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:31 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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ندى رأفت
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حفاظًا على الطلاب واستجابة لأولياء الأمور تم اتخاذ قرارات بخصوص إجراء الامتحانات بداية من يوم 28 مارس، موضحًا أنه لابد من استكمال العام الدراسي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستوى التحصيلي في الأعمار المختلفة به مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن تواجد الطلاب والاستماع للمعلم أفضل لأن التعليم عن بعد يزيد من سوء الحالة النفسية للطلاب، موضحًا أن التعليم عن بعد ليس بنفس قوة التعليم المباشر في المدارس.

وأشار وزير التعليم، إلى قرارات إجراء الامتحانات مُجمعة جاءت للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا، من خلال عدم النزول لمرات متعددة، بالإضافة إلى أن الترم الأول كان خاليا من أي تقييم دراسي، لذلك كان لابد من إجراء هذه الامتحانات.
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