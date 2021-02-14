طارق شوقي يكشف عيوب التعليم عن بُعد.. ويؤكد: الامتحانات المجمعة للحفاظ على الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حفاظًا على الطلاب واستجابة لأولياء الأمور تم اتخاذ قرارات بخصوص إجراء الامتحانات بداية من يوم 28 مارس، موضحًا أنه لابد من استكمال العام الدراسي.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستوى التحصيلي في الأعمار المختلفة به مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن تواجد الطلاب والاستماع للمعلم أفضل لأن التعليم عن بعد يزيد من سوء الحالة النفسية للطلاب، موضحًا أن التعليم عن بعد ليس بنفس قوة التعليم المباشر في المدارس.



