مفيش حاجة أون لاين.. التعليم العالي: الامتحانات ستتم بحضور الطلاب بشكل تقليدي

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن عودة الامتحانات والدراسة في الجامعات ستكون يوم 27، منوها إلى أن الامتحانات لن تكون أون لاين، إلا في حال أن الجامعة قد أعلنت أن امتحانتها ستتم أون لاين غير هذا كل الامتحانات حضوريا.



واسترسل: أن في حالة وجود أي تخوف من قبل الطلاب أو في حالة إنه مصاب، عليه أن يتوجه إلى مجلس الكلية ويتقدم بطلب، وعليه سيتم النظر في طلبه وعليه يمكن إن يعيد السنة أو الدخول للامتحانات في الدور الثاني وفقا للضوابط المعلنة داخل الجامعات.



وأكمل "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الوزارة لديها خريطة زمنية للعام الجامعى توضح بداية ونهاية العام بكل تفاصيله، منوها إلى أن الوزارة ستمد العام الدراسي من أجل التأكد من انتهاء العام الدراسي بالنسبة للطلاب.



وأضاف، فكرة أن ينتقل الطالب إلى العام الثاني بدون أن يستكمل مواده أمر غير مقبول تماما في الوزارة.