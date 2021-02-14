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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. فريق يتحدى أبطال القلعة الحمراء.. وسعد سمير يتعرض لعملية احتيال

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:11 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:


أكد الحاج مانارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه جاهز للفوز على الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


قرر إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونجم النادي الأهلي، اعتزال اللعب دوليًا مكتفيًا بالفترة التي قضاها مرتديًا شعار "الفراعنة".


كشف أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن امكانية عودة علي معلول ووليد سليمان الى المشاركة مع الاهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في إفريقيا.


أصبح النادي الأهلي لهذا الجيل من المشجعين واللاعبين بمثابة الفانوس السحري، الذي يحقق لهم آمالهم دون تعب أو مجهود، فيتمنى جماهير الأحمر التتويج بالدوري فيفعلها ثم يرغبون في بطولة الكأس فيتوج بها محليًا.


رد زاكي الدين، المنسق الإعلامي لنادي المريخ السوداني، على أنباء تجاهل النادي الأهلي لبعثة المريخ منذ وصولها إلى القاهرة، أول أمس، الجمعة، استعدادًا لمباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.


خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، في بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


تقدم سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري.


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