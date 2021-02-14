أخبار النادي الأهلي.. فريق يتحدى أبطال القلعة الحمراء.. وسعد سمير يتعرض لعملية احتيال

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:









أكد الحاج مانارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه جاهز للفوز على الأهلي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.