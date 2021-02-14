اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق في بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.





ويعود الأهلي لمبارياته عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏



