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رياضة

معلول والحاوى.. طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل مواجهة المريخ السوداني

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 م
معلول ووليد سليمان
معلول ووليد سليمان
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن امكانية عودة علي معلول ووليد سليمان الى المشاركة مع الاهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في إفريقيا. 

وقال ابو عبلة خلال تصريحات تلفزيونية، إن جميع اللاعبين يتم التعامل مع حالاتهم بشكل جيد، وتعرض البعض الى اصابات عضلية خفيفة تم تجاوزها بالعلاج الطبيعي السريع. 


وعن اصابة وليد سليمان، قال:"لم تكن اصابة الحاوي بسيطة وحاولنا بكل جهد ان نجعله يشارك في بطولة كأس العالم ولكن لم يكن الإلتئام العضلي كافي لكي يشارك في البطولة.

وتابع:" وليد سليمان يتعافى بشكل جيد في الايام القليلة القادمة سوف يتم مشاركته في المران الرئيسي. 

وتحدث عن اصابة علي معلول قائلًا:" لاحظنا أن معلول يقوم بعمل "استرتشات" اطالات للعضلة الخلفية والضامة وهذا ما جعلنا نتابعه بشكل أكبر عن بعض اللاعبين، ولم يشكو من شئ ولكن قررنا فحصه ووجدنا اجهاد قوي للعضلة الخلفية ورفضا استكماله للمباراة على الرغم من طلبه استكمال المباراة.

وأكمل:" الفحص الأخير لعلي معلول هو الذي قرر عدم مشاركته في مباراة بالميراس، وذلك بعد نزوله المران ووضعه في التشكيل الأساسي، والفحص أسفر عن عدم قدرته على المشاركة بشكل أساسي، ولكنه يتعافى بشكل جيد وعلى وشك العودة للمشاركة.

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