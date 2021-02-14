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فن

روبي تخطف الأنظار ببوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 م
روبي
روبي
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سعيد فراج
طرحت النجمة روبي بوستر ألبومها الجديد "حته تانية" بالتعاون مع المنتج وليد منصور، وخطفت روبي الأنظار بصورة البوستر الذي نال إعجاب كل محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت روبي من تسجيل اغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير اولي أغانيه علي طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحها في الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع شركة "تالنت بيتس" لمالكها المنتج وليد منصور  ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن
وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور  وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

في سياق اخر يعكف وليد منصور علي الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" و الذي يبدأ تحضيره والإعلان عن أبطاله عقب التعاقد معهم خلال الشهر المقبل.

كما يستأنف المنتج وليد منصور تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" حيث انتهي من الديكور الأول للفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي ومن المقرر استكمال التصوير في احدي الإستوديوهات بمنطقة الهرم خلال الايام المقبلة.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وأحمد عيد ومحمد فراج وريم مصطفي وخالد الصاوي و بيومي فواد وصبري فواز وعبدالرحمن ابوزهرة وأحمد فواز سليم و هاجر احمد، ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
روبي تخطف الأنظار ببوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"
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