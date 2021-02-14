رغم الخلاف.. محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر

قال المنشد محمود التهامي، أنه في مصر أكثر من 7000 منشد ديني، لكن عدد الأعضاء العاملين بنقابة الموسيقيين قليل للغاية، موضحا أن هذا الأمر من أهم الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء نقابة خاصة بالمنشدين الدينيين.





واسترسل "تهامي" خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه رغم اختلافه مع نقابة الموسيقيين في هذا الامر، فهو لن يسمح لاحد بالتطاول أو التجاوز مع أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين.





وأكمل أنه عندما قررت النقابة إيقافه وفقا لشكوى مقدمة ضده على خلفية حفل له بأسوان، بعدها لجأ لمستشاره القانوني، الذي طلب منه مقاضاة النقابة خاصة أنه لم يحضر أي حفلات في أسوان خلال تاريخ الشكوى، إلا انه رفض هذا الأمر لأنه يرفض مقضاة فنانين كبار مثل هاني شاكر ونادية مصطفى.