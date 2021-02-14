رغم الخلاف.. محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر

قال المنشد محمود التهامي، أنه في مصر أكثر من 7000 منشد ديني، لكن عدد الأعضاء العاملين بنقابة الموسيقيين قليل للغاية، موضحا أن هذا الأمر من أهم الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء نقابة خاصة بالمنشدين الدينيين.
واسترسل "تهامي" خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه رغم اختلافه مع نقابة الموسيقيين في هذا الامر، فهو لن يسمح لاحد بالتطاول أو التجاوز مع أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
وأكمل أنه عندما قررت النقابة إيقافه وفقا لشكوى مقدمة ضده على خلفية حفل له بأسوان، بعدها لجأ لمستشاره القانوني، الذي طلب منه مقاضاة النقابة خاصة أنه لم يحضر أي حفلات في أسوان خلال تاريخ الشكوى، إلا انه رفض هذا الأمر لأنه يرفض مقضاة فنانين كبار مثل هاني شاكر ونادية مصطفى.